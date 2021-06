Per cogliere il dettaglio servivano occhio fino e memoria storica. E purtroppo per la federcalcio croata c'è stato chi li ha avuti entrambi. Perciò si è accorto che sulle maglie indossate nelle gare degli Europei dalla nazionale guidata da Zlatko Dalić trovava spazio la bandiera nazionale sbagliata: non l'attuale vessillo della repubblica nata a giugno del 1991 per effetto della disgregazione dell'ex Jugoslavia, bensì stato-fantoccio manovrato dalla Germania nazista e dall'Italia fascista . Quella Croazia era formalmente una monarchia costituzionale ma di fatto era, guidato da Ante Pavelić . Lo Stato Indipendente di Croazia venne sciolto nel 1945, con la fine della Seconda Guerra Mondiale. Quanto a Pavelić, riparò nella Spagna franchista dove morì nel 1959.che differenzia le due bandiere non era facile da notare., ma il distinguo sta nel colore del. Ebbene, le maglie indossate dai calciatori croati portavano cuciti due stemmi che raffiguravano la bandiera croata. Lo stemma sulla parte sinistra, che è anche quello della federcalcio croata (HNS), riproduceva la bandiera corretta. Ma la bandiera ustascia . Una figuraccia che è anche un caso politico poco edificante. I calciatori croati hanno rappresentato il loro paese portando sul petto traccia di una memoria infamante. Ma siamo sicuri che nessuno pagherà per questo.@Pippoevai