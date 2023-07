Una gaffe particolare che quasi non appartiene al classico universo di Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese rischia di mandare in fumo 147 milioni. Il motivo? Un errore che non è passato inosservato. A saltare, infatti, può essere lo storico accordo con Nike dopo che il lusitano è sceso in campo con l'Al Nassr indossando per 45' i parastinchi di marca Adidas, storico brand rivale della multinazionale americana. Un errore clamoroso che, se confermato, può portare Nike a rescindere il contratto di sponsorizzazione col lusitano per violazione di accordi.



L’ACCADUTO - Sul web, infatti, circolano delle foto del match tra gli arabi e il Celta Vigo, perso 5-0 dai sauditi all'esordio di Brozovic, in cui, in trasparenza sotto i calzettoni, si sono notati le tre fasce tipiche del marchio tedesco anziché lo "Swoosh" della Nike. E Dall'Inghilterra è il Daily Mail a ribattere la notizia, confermando che l'accordo da 147 milioni tra il brand americano e CR7 rischia davvero saltare.