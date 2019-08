Continuano i guai per Mesuz Ozil e Sead Kolasinac: i due giocatori dell'Arsenal, infatti, non convocati per motivi di sicurezza, sono coinvolti in una guerra tra gang. A riportare la notizia è il Sun, che spiega come due vandali avrebbero minacciato i due giocatori in seguito ad un episodio in cui Kolasinac l aveva messi in fuga mentre tentavano di danneggiare la macchina del tedesco. I due calciatori dei Gunners, ora, sono scortati giorno e notte.