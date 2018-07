La situazione relativa al futuro di Alisson tiene i tifosi della Roma con il fiato sospeso. Sensazioni normali quando si parla di un giocatore che, anche al Mondiale, si sta confermando tra i migliori portieri al mondo. Proprio il nome del numero uno della Seleção è al centro di un intrigo di mercato che chiama in causa Roma, Madrid e Londra.

SOGNO REAL MADRID - Con l'addio di Zidane la posizione di Keylor Navas al Real Madrid si è fatta molto più debole. Il portiere costaricense è sempre stato un pupillo del tecnico francese, al punto da arrivare quasi allo scontro con il presidente Perez, che al contrario non ha mai amato troppo Navas e che nel gennaio scorso aveva di fatto concluso l’acquisto del giovane Kepa dell’Athletic Bilbao, affare stoppato dallo stesso Zidane. Proprio il presidente dei blancos ha indicato in Alisson il preferito per la porta, dando mandato ai suoi di mercato di iniziare i primi approcci con l'entourage del giocatore e il club capitolino. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, c'è ancora grande distanza tra domanda e offerta: 75/80 milioni di euro la richiesta della Roma contro i 60 offerti dal Real Madrid che non intende partecipare ad aste. Su Alisson, infatti, c'è anche il forte interessamento del Chelsea ma la sua preferenza va tutta verso il club che ha vinto l'ultima Champions League.

COURTOIS IL RIVALE - Qualora non venisse colmata questa distanza con la Roma, per il Real Madrid è già pronto il piano B che risponde al nome di Thibaut Courtois. Il nazionale belga ha comunicato al Chelsea la sua intenzione di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2019. "Non voglio parlarne fino a che siamo ancora impegnati nel Mondiale. Tornare a Madrid? Per me, lo dico sempre, sono importantissimi i miei figli, e vivono lì", cosi si è espresso ieri al termine della gara vinta contro il Giappone, dichiarazioni che non hanno bisogno di interpretazioni. Alisson aspetta il Real, nonostante sia consapevole che l'offerta del Chelsea alla Roma, sui 70 milioni di euro, è superiore a quella dei madrileni. Da ieri, però, ha un rivale in più sulla sua strada.