Brutto episodio quello di oggi durante la partita tra Sierra Leone ed Egitto per le qualificazioni mondiali dell'Africa.



Come riporta l'Ansa, sei sostenitori della nazionale di casa hanno invaso il campo e due di loro si sono diretti con atteggiamento aggressivo verso la stella egiziana Mohamed Salah.



Uno di loro, si è poi saputo, era entrato in campo con l'intenzione di abbassare i pantaloncini da gioco all'ex della Roma. Ma sono stati i compagni di squadra di Salah a fermare questi esagitati proteggendo il loro capitano ed evitando che venisse anche colpito. Poi gli uomini della sicurezza hanno raggiunto i due aggressori mentre gli altri quattro tifosi sono riusciti a fuggire.