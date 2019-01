Non vogliono che si giochi la Supercoppa italiana a Jeddah, e magari poi vanno a fare le vacanze a Dubai., tra politici - sempre in prima fila appena annusano la possibilità di strumentalizzare un evento - intellettuali, editorialisti, buonisti ad oltranza, falsi perbenisti (come dice il Papa: disprezzano gli altri, però la domenica te li ritrovi in chiesa), manipolatori dei social network, e quant'altri.on chi vieta il pluralismo delle idee, discrimina le donne e nega i diritti umani, tortura e uccide le persone, non ci può essere dialogo. Men che meno ci si fanno affari, per quanto possano essere redditizi.