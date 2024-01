Che ruolo ha Zanoli nella Salernitana

La Salernitana ha trovato il rinforzo per la fascia destra. Si tratta di Alessandro Zanoli, classe 2000, arrivato dal Napoli che qualche settimana fa aveva preso Mazzocchi proprio dalla Salernitana. Una sorta di scambio a distanza di tempo, con Zanoli che dovrebbe fare il titolare largo a destra nel 3-4-3 di Pippo Inzaghi. Nelle prime partite potrebbe giocare ancora Sambia per permettere all’ex Napoli di inserirsi nelle tattiche dell’allenatore, ma alla lunga dovrebbe giocare lui con Bradaric confermato dall’altra parte.



ZANOLI E IL GENOA - Zanoli è stato a un passo dal Genoa. Prima in estate - quando era arrivata anche un’offerta dallo Sporting Lisbona - poi adesso nel mercato invernale. Qualche mese fa era stato Garcia a bloccare la sua cessione perché voleva tenerlo come vice Di Lorenzo nonostante i due club avessero trovato l’accordo per un prestito secco; in queste settimane invece le società non avevano trovato l’accordo sulla formula così al Genoa è arrivato Spence dal Tottenham nell’affare Dragusin e per Zanoli non c’era posto.