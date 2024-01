Che ruolo può avere Baldanzi nella Roma

I primi contatti trae la Roma sono di quest’estate. La società giallorossa si era informata sulla fattibilità ma più per il futuro che per l’immediato. Era stato un pourparler senza ulteriori sviluppi., ne ha parlato anche con il club azzurro e si sta ragionando su un prestito con obbligo di riscatto.- L’idea della Roma è quella di prendere un vice Dybala in questa sessione di mercato. Già sei mesi fa Baldanzi era stato individuato come il giocatore più adatto a ricoprire quel ruolo: fantasia, qualità e la possibilità di fare uno step successivo in carriera.avere un altro giocatore in quel ruolo potrebbe aiutare l’allenatore.- In questa stagione Baldanzi è stato frenato spesso da problemi fisici che non gli hanno permesso di giocare con continuità. Ha totalizzato 13 presenze e un gol segnato a fine settembre contro la Salernitana., a oggi non sono arrivate offerte ufficiali sul tavolo dell’Empoli ma la Roma ha iniziato a muoversi concretamente.