Weekend agrodolce per il fischietto internazionale tedesco Felix Brych: l'arbitro classe 1975 ha arbitrato sabato una parte di Eintracht Francoforte-Stoccarda, raggiungendo Wolfgang Stark a quota 344 gare dirette nel massimo campionato tedesco. Una gioia che però è stata rovinata dal bruttissimo infortunio che gli è capitato nel primo tempo: rottura del crociato, Stark rimarrà primo assieme a lui ancora per un po' di tempo.



TRISTEZZA - "Così è la vita. Ora ho comunque ottenuto un record e sono felice... Dall'altra parte, però, vivo anche della tristezza", ha commentato a Sky. Al suo posto ha fatto il suo esordio in Bundesliga Patrick Schwengers, il quarto uomo, di appena 28 anni.