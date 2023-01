Nel post partita di Padova-Juventus Next Gen il ds del locali Massimiliano Mirabelli, ex Milan, è stato coinvolto in una lite con un tifoso uscendo dalla cabina stampa in tribuna ovest. L'uomo avrebbe apostrofato il dirigente con parole offensive (“Che squadra di m*** hai fatto?”), questa la scintilla che poi ha fatto degenerare il confronto tra i due. Secondo i testimoni, avrebbe sferrato un pugno e poi sarebbe stato fermato dall'intervento di uno steward. Il tifoso, 30 anni, ha fatto intendere di voler sporgere denuncia.