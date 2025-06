Che squadra è l'Al-Ain? La storia degli avversari della Juventus al Mondiale per Club

Getty Images

Dopo il debutto dell'Inter al Mondiale per Club nell'1-1 contro i messicani del Monterrey (gol di Lautaro e Sergio Ramos), stanotte, sono stati inseriti nel gruppo G con, oltre all'Al-Ain, Manchester City e i marocchini del Casablanca: dopo la partita di stanotte, la squadra di Tudor - che ha firmato il rinnovo fino al 2027 - giocherà col Casablanca domenica 22 giugno alle 18 e col City giovedì 26 alle ore 21.

- L'Al-Ain è la squadra principale degli Emirati Arabi,. La bacheca è piena di coppe e trofei: 14 campionati, sette Coppe nazionali, due Coppe di Lega e cinque supercoppe nazionali. In ambito internazionale ha vinto due Champions League Elite - unico club del suo Paese ad aver conquistato questo trofeo - e una Coppa dei Campioni del Golfo. Il proprietario del club è lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan, fratello di Mansour che dal 2007 è presidente del Manchester City.

- Scorrendo la rosa dell'Al-Ain il dito si ferma subito sui portieri; uno in particolare: Rui Patricio. Sì, quel. Ex Roma e Atalanta, in estate è arrivato a zero dopo la fine del contratto con i nerazzurri. In difesa c'è il difensore portoghese di proprietà del Portoe a metà campo gioca, volato negli Emirati dopo una parentesi sfortunata alla Fiorentina. L'allenatore dell'Al-Ain è, serbo arrivato a febbraio scorso che gioca col 4-3-3 o 4-2-3-1; in passato esperienze con Paok, Watford, Maccabi Tel Aviv e Krasnodar.

