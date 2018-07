Genoa e Torino si preparano ad allestire un mega scambio di mercato.



La società granata è ormai ad un passo dal aggiudicarsi le prestazioni di Armando Izzo che già nelle prossime ore potrebbe raggiungere l'intesa con il club di Urbano Cairo dopo che le due società si sono accordate per una cifra attorno ai 10 milioni di euro.



Ma l'interesse del Toro non si limita al difensore partenopeo. Walter Mazzarri potrebbe infatti ricevere in dote anche l'esterno uruguaiano Diego Laxalt, da tempo oggetto del desiderio dei piemontesi. In cambio il Genoa potrebbe prelevare alcune contropartite tecniche da scegliersi tra vari profili. Secondo Tuttosport il Torino sarebbe disposto a sacrificare almeno due tra Niang, Obi, Berenguer e Bonifazi pur di mettere le mani sulla coppia rossoblù.



Sempre al Genoa infine piace un altro recente protagonista in maglia granata, quel Cristian Molinaro che da ieri è ufficialmente un giocatore svincolato. Sarebbe lui la prima alternativa sulla fascia sinistra del Grifone al titolare Mimmo Criscito.