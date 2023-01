Bari-Parma è una partita speciale per Walid Cheddira. Il cartellino dell'attaccante marocchino è stato di proprietà del club gialloblù per tre anni (nel 2019 venne prelevato dalla Sangiustese), senza però mai indossarne la maglia. In caso di eventuale plusvalenza ricavata dalla sua cessione, il Parma si consolerebbe con il 50% della cifra incassata dal Bari.



L'estate scorsa il ds Polito lo ha acquisito per 180mila euro e oggi il suo valore potrebbe andare oltre i 10 milioni. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il futuro immediato del il capocannoniere della Serie B è già scritto: sarà rilevato dal Napoli (con una valutazione congrua, a tutela delle legittime spettanze del Parma) che lo lascerà al Bari per altri cinque mesi e poi si vedrà.