Nove gol segnati in campionato e una convocazione per i Mondiali che sembrava insperata. L'inizio di 2022/23 di Walid Cheddira è stato meglio di un sogno, un rendimento oltre le aspettative che ha portato il classe '98 di Loreto dalla Serie C al Qatar con il Marocco nel giro di qualche mese. E su di lui si stanno spostando anche gli occhi di diversi osservatori di mercato. Ovviamente quelli del Napoli, visto che il Bari è di proprietà della famiglia De Laurentiis, ma anche la Lazio in Serie A, oltre allo Sporting e - novità delle ultime ore - il Nottingham Forest. La volontà del club pugliese è tenere Cheddira almeno fino a fine stagione e poi valutarne il futuro, ma gli interessi per lui continuano a crescere...