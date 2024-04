può aver regalatouna squadra in difficoltà, precipitata in classifica dalla fine dell'autunno ad oggi, che in casa dei campioni d'Italia in carica (ancora per pochi giorni) del Napoli si è aggrappata al suo centravanti, autore di una doppietta esaltante, di astuzia e di tecnica, di posizione e freddezza. Il primo gol a sfruttare un'ingenuità di Meret con il pallone, il secondo con un colpo di testa perfetto a girare in rete la sfera del 2-2 definitivo che proveniva da destra.Quarto classificato ai Mondiali 2022 da attaccante di riserva del sorprendente Marocco, quando ancora militava nel Bari, portato a un secondo (letteralmente) dalla Serie A, l'attaccante classe 1998, dato che il suo prestito al Frosinone è secco. La sua missione? Proseguire nel suo periodo di forma strepitoso e salvare i ciociari prima di salutarli. Infatti,

“Siamo contenti di quello che sta facendo Cheddira al Frosinone al primo anno di serie A", ha detto il suo agente(nomen omen?) a Radio Marte." Al di là dell’aspetto realizzativo ha fornito ottime prestazioni, si sta facendo apprezzare da molti addetti ai lavori, è in crescita e secondo me farà un finale di stagione in crescendo.Da qui a quello che sarà l’anno prossimo ci sonoL’unico obiettivo di Walid è di terminare bene la stagione, sapendo che meglio fa e più riscontri positivi avrà la progressione della sua carriera. Non ho parlato con il Napoli, che è proprietario del cartellino del calciatore,, ma ripeto, è prematuro parlarne". Certo che, se quando vede il Maradona i risultati sono questi, un pensierino De Laurentiis potrebbe anche farcelo, magari da attaccante di scorta se non titolare...

Sono arrivate anche le dichiarazioni del bomber nato a Loreto dopo la partita: "Sono contento, è una emozione unica soprattutto perché stiamo lottando con le unghie e con i denti per ottenere questa salvezza. Segnare in questo stadio è fantastico,