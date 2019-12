Dopo lo sblocco del mercato, il Chelsea pianifica il mercato di gennaio. Lampard può sorridere, infatti il club sarebbe disposto a investire più di 150 milioni di euro. Tante le opzioni valutate dai Blues per rinforzare il reparto offensivo. Come riporta il Telegraph, oltre ai nomi in cima alla lista dei desideri come Jadon Sancho, che difficilmente si muoverà a gennaio dal Borussia Dortmund e Wilfried Zaha, ci sono anche le alternative Leon Bailey del Bayer Leverkusen e Samuel Chukwueze del Villareal. Infine, non tramontano le ipotesi Timo Werner e Moussa Dembele, ma l’accesso delle rispettive squadre (Lipsia e Lione) agli ottavi di Champions complicherebbe la loro partenza.