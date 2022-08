C'era il Manchester City in pole da settimane per Marc Cucurella, poi è arrivato il Chelsea e ha operato il sorpasso. L'esterno del Brighton è a un passo dal diventare un nuovo giocatore dei Blues.



Come riporta Sky Sports UK, la società londinese sta per chiudere per il 24enne laterale spagnolo per una cifra di 63 milioni di euro. L'affare è ai dettagli, Guardiola, che per lui ha sacrificato Zinchenko, è stato beffato.