Il Chelsea torna prepotentemente sul mercato. Finora il nuovo proprietario Todd Boehly, che ha rilevato il club da Roman Abramovich, ha investito oltre 185 milioni di euro per cinque acquisti: 38 milioni (più 2 milioni di bonus) per il difensore Koulibaly dal Napoli, 56 milioni per l'attaccante Sterling dal Manchester City, 18 milioni per il centrocampista Chukwuemeka dall'Aston Villa, 9 milioni per il portiere Gabriel Slonina dai Chicago Fire e 65 milioni (più altri 8 milioni di bonus) per il terzino sinistro Cucurella dal Brighton. E non finisce qui. Infatti il club londinese ha offerto 70 milioni di euro per il difensore francese Wesley Fofana del Leicester, che per ora ha detto no.



QUI INTER - Il Chelsea è intenzionato a rilanciare alzando la proposta, altrimenti potrebbe tornare sulle tracce dello slovacco Milan Skriniar, cercato pure dal PSG. Senza dimenticare l'interesse per altri due calciatori dell'Inter: il giovane centrocampista italiano Cesare Casadei e l'esterno destro olandese Denzel Dumfries. I dirigenti nerazzurri chiedono 20 milioni di euro per il primo e il doppio (40 milioni di euro) per il secondo. In caso di partenza di quest'ultimo, Marotta e Ausilio darebbero poi l'assalto all'ivoriano del Torino: Wilfried Singo (classe 2000).