Quest’estate, con buone probabilità, Haaland andrà via dal Borussia Dortmund. I tedeschi sperano di venderlo subito per 150 milioni di euro piuttosto che aspettare la prossima estate, quando entrerà in vigore la clausola che permetterà al norvegese di liberarsi a metà prezzo.



La cifra è proibitiva per la maggior parte delle squadre europee, ma non per il proprietario del Chelsea, il magnate russo Roman Abramovich, che, secondo il Sun, ha promesso di tirare fuori tutti i 150 milioni necessari per l’acquisto di Haaland, nel caso in cui i Blues dovessero centrare la qualificazione in Champions League anche quest’anno.