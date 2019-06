Continuano i rumors riguardo l’erede di Maurizio Sarri sulla panchina del Chelsea. Come riporta il Sun, il patron del Chelsea Roman Abramovich e Frank Lampard si incontreranno a bordo dell’Eclipse, il lussuosissimo yacht di proprietà del magnate russo ancorato al porto di Saint-Tropez. Il meeting, previsto per il prossimo week-end, dovrà convincere Abramovich ad assecondare le richieste di Mel Morris, proprietario del Derby County, il quale chiede un congruo indennizzo per dare via libera al proprio manager. Il Derby County, infatti, ha un accordo con Frank Lampard fino al 30 giugno 2021.