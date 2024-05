Chelsea, accordo totale con Maresca: i dettagli sul contratto, cosa manca per l'annuncio

Rimane solamente l’ufficialità, che sarà comunicata dalnon appena ci sarà l’accordo definitivo col Leicester in merito alla compensazione da versare nelle casse delle Foxes, maSecondo quanto riferisce Fabrizio Romano,Che ha messo da parte il corteggiamento del Siviglia, che lo avrebbe riportato in Spagna dopo l’esperienza da calciatore per prendere il posto di Quique Sanchez Flores, per assecondare il suo desiderio di lavorare in Premier League.- Non lo farà però col Leicester, che ha prontamente riportato nella massima serie dopo appena una stagione grazie ad una stagione costantemente ai vertici della Championship. Maresca, che nel suo percorso in Inghilterra vanta pure l’ottimo lavoro con la formazione Under 23 del Manchester City (con tanto di vittoria del campionato nel 2022) e ha fatto parte nella scorsa stagione dello staff della prima squadra di Pep Guardiola,dell’Ipswich Town,e delle ipotesi più suggestive ma economicamente impegnative come Ruben Amorim o i ritorno di Thomas Tuchel e José Mourinho.Sarà il settimo allenatore italiano nella storia del Chelsea dopo Gianluca Vialli - nell’inedita veste di giocatore e tecnico contemporaneamente - Claudio Ranieri, Carlo Ancelotti, Roberto Di Matteo, Antonio Conte e Maurizio Sarri. Il club londinese ha fretta di definire l'affare, dopo aver manifestato la sua disponibilità a versare un risarcimento al Leicester per l'interruzione anticipata del contratto in scadenza nel 2026.sottoscritta al suo tempo da Maresca.