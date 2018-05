Maurizio Sarri e il Chelsea, si tratta. Come scrive la Gazzetta dello Sport, le parti stanno trattando sempre sulla clausola rescissoria che lega l'allenatore italiano al Napoli, ma c'è la volontà di dirsi sì. Per quanto riguarda il contratto coi Blues: due anni più opzione per il terzo a 5,5 milioni a stagione.