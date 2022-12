In queste settimane il Chelsea ha lavorato in gran segreto per. I Blues hanno portato avanti i contatti con il Monaco per il difensore centrale classe 2001 e in questi giorni hanno presentato una prima offerta. Secondo quanto racconta The Athletic, con la speranza di chiudere presto l'affare. Il Chelsea vuole predere un difensore nel mercato di gennaio e sta tentando l'affondo per il il francese considerato la prima alternativa a Gvardiol, nei prossimi giorni si attende una risposta del Monaco che sta valutando l'offerta sul tavolo.- I Blues sperano di chiudere presto l'affare, ma in passato, e fino ai mesi scorsi,. Il giocatore piace molto a Cherubini ma in questo momento la Juve deve definire una nuova gerarchia societaria: l'attuale ds è destinato a lasciare il suo ruolo a un sostituto,col quale sono già stati avviati i contatti ( QUI i dettagli). Oggi quindi per Badiashile il Monaco ne sta parlando con il Chelsea: l'offerta sul tavolo c'è, i Blues attendono una risposta.