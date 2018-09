Il giovane terzino Ola Aina, in prestito al Torino dal Chelsea, ha dichiarato: "Ho scelto il Toro perché ho parlato con Mazzarri e mi ha fatto subito sentire importante per questa squadra. E poi perché questo club ha una storia importante. Non potevo assolutamente dire di no a un'opportunità del genere".



"Ho iniziato molto bene questa stagione anche grazie ai miei compagni e al mister, quando ci sono delle sfide le affronto sempre a viso aperto perché credo molto nelle mie potenzialità. Il Chelsea mi ha permesso di essere qui perché sanno che il campionato italiano rappresenta un'ottima opportunità per migliorarmi anche tatticamente".



"Il 3-5-2 di Mazzarri mi permette di attaccare, ma anche di difendere: cerco sempre di fare quello che mi chiede l'allenatore. Sappiamo che sarà dura domenica contro il Napoli, un'ottima squadra. Ma noi ci mettiamo sempre il cuore, lavoriamo duramente e mi aspetto una bella partita da parte di tutti. Vogliamo portare a casa i tre punti davanti al nostro pubblico. Obiettivi? Abbiamo un'ottima squadra e lo si capisce da come lavoriamo, pensiamo partita dopo partita e speriamo di finire in una buona posizione di classifica".