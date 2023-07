Al solito, il Chelsea è una delle squadre più attive sul mercato. Dopo l'acquisto di Jackson e la cessione imminente di Mount, i Blues non hanno intenzione di fermarsi. Secondo quanto riportato da Standard, i due co direttori sportivi, Paul Winstanley e Laurence Stewart hanno annunciato l'inizio della 'fase due' della sessione estiva di calciomercato.



Una sorta di fuori tutto che, dopo le cessioni in Arabia Saudita, ora riguarderebbe anche l'Europa. Sono tanti gli esuberi dei londinesi che puntano a disfarsi dei giocatori che non rientrano nei piani di Pochettino nel mese di luglio. Ecco chi sono.