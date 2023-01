Il Chelsea è ancora una volta scatenato sul mercato. Dopo la sessione estiva di mercato in cui i Blues hanno investito cifre considerevoli, anche in questo gennaio il club prepara grandi spese. Dopo gli arrivi di Benoit Badiashile, David Datro Fofana e Andrey Santos, oltre alla trattativa in fase avanzata per Joao Felix, la squadra londinese ha messo gli occhi su Noni Madueke del PSV Eindhoven. Il giocatore classe 2002 può diventare il nuovo rinforzo in attacco per Graham Potter.