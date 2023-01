Il tecnico del Psv Eindhoven, l'ex attaccante Ruud Van Nistelrooy, ha parlato in conferenza stampa toccando anche il tema legato all'interesse del Chelsea per Noni Madueke, promettente attaccante:



“So che c’è interesse, ma come allenatore preferisco tenere i migliori giocatori. Possono però verificarsi situazioni in cui i club presentano un’offerta che non può essere rifiutata”. Dopo Gakpo al Liverpool, un altro talento della squadra olandese vola in Premier?