Come fa sapere l'Ansa, il Chelsea ha cancellato la sessione di allenamento di giovedì come misura precauzionale. Tutto il centro sportivo di Cobham, quartier generale dei Blues a sud di Londra, è stato disinfettato accuratamente per minimizzare il rischio di contagio. Il prossimo impegno di Premier League del Chelsea è in programma sabato pomeriggio, ospite dell'Aston Villa.