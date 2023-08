Il Chelsea ha aperto alla formula del prestito per Romelu Lukaku. È questa la novità che ha scosso il mercato nella mattinata di oggi 25 agosto e che ha animato le ambizioni dei top club italiani. Detto della Juventus che, senza cedere non ha margini per lavorare sul suo obiettivo principale, è la Roma la società che più sta provando a coltivare il sogno di Big Rom. Secondo Sky, inoltre, resta da capire se a queste condizioni anche il Milan possa fare un tentativo.