Chelsea, aria di rivoluzione: due big vogliono dire addio

Enzo Fernandez, centrocampista argentino, sta valutando la possibilità di lasciare il Chelsea a fine stagione dopo appena un anno e mezzo dal suo arrivo. Nella finestra invernale del 2023, quando i Blues sborsarono ben 121 milioni di euro facendo firmare al centrocampista un contratto lunghissimo con scadenza nel 2031.



Secondo quanto riportato da Football Transfers, gli agenti del classe 2001 hanno iniziato a sondare il terreno con diversi club europei, per cominciare a capire se ci sono effettivamente i margini di manovra per un trasferimento fra sei mesi, anche se appare molto difficile che questo possa concretizzarsi visto l’investimento che i londinesi hanno fatto per strapparlo al Benfica.



Una strategia che sta pensando di adottare anche l’attaccante ucraino Mykhailo Mudryk, altro classe 2001, che ha intenzione di cambiare aria tanto che a gennaio ha già chiesto di lasciare il Chelsea in prestito, per giocare con maggiore continuità altrove. Secco rifiuto del Chelsea che non vuole rinunciare a un giocatore per cui sono stati investiti circa 100 milioni di euro.