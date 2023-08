Dovrebbe essere il gruppo americano Infinite Athlete il nuovo main sponsor del Chelsea, il cui contratto di partnership con Tre è scaduto al termine della scorsa stagione. Nelle casse del Chelsea, secondo quanto scrive il Daily Mail, dovrebbero arrivare 50 milioni di euro. Per l'annuncio ufficiale manca ancora l'approvazione da parte della Premier League, dopo di ché il colosso americano ha in programma di diventare un attore importante nel calcio mondiale, fornendo dati sui giocatori a prezzi accessibili ai club e consentendo ai tifosi di guardare le partite da più angolazioni della telecamera. Nel caso del Chelsea, come riporta Tuttosport, il nuovo allenatore Pochettino e il suo staff disporranno dei dati di intelligenza artificiale all'avanguardia di cui hanno bisogno per gestire al meglio la loro squadra. Infinite Athlete, la società madre di un altro partner del Chelsea, Tempus Ex, ha già enormi accordi di sponsorizzazione con la NFL e la US Collegiate Pac-12 Conference e la collaborazione con il club inglese è partita all'inizio di quest'anno.