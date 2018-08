Dopo il debutto convincente sul campo dell'Huddersfield, Maurizio Sarri debutta a Stamford Bridge alla guida del Chelsea e affronta il primo big match della stagione in Premier League, opposto al nuovo Arsenel di Unai Emery. I Gunners sono reduci dalla sconfitta contro il Manchester City di Guardiola e per trovare il riscatto potrebbe far esordire dal primo minuto l'ex centrocampista della Sampdoria Lucas Torreira.