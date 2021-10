Il Chelsea avanza in coppa di Lega grazie alla vittoria ai calci di rigore contro il Southampton. La firma sul passaggio del turno per i blues è di Kepa Arrizabalaga, il portiere spagnolo dei blues pagato nel 2018 ben 80 milioni di euro e ora relegato al ruolo di vice Mendy.



Estremo difensore talentuoso quanto discontinuo, anche contro i saints ha commesso un errore sul gol del pareggio di Adams compensato dalla parata decisiva sul penalty di Walcott che sono valsi a Havertz e soci i quarti di finale. Per il portiere basco si tratta dell'ennesima lotteria dei rigori da protagonista: ad agosto, durante la finale di Supercoppa contro il Villareal, era subentrato a Mendy durante i supplementari proprio in vista dei penalty, fiducia ripagata in pieno grazie alla determinante parata su Raul Albiol che è valsa la vittoria.