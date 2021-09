Cesar Azpilicueta, capitano del Chelsea campione d'Europa, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Zenit: "Siamo tutti legati a quello che abbiamo vissuto nella notte di Porto, ma adesso inizia una nuova sfida per la quale ripartiamo da zero come tutte le altre. Sappiamo che dovremo lottare duramente per arrivare dove vogliamo e già la gara di domani contro lo Zenit sarà molto dura. La stagione 2012/13? Fu un'esperienza molto brutta. Ero appena arrivato dal Marsiglia e con il francese avevo raggiunto un quadro e un ottavo di finale. Arrivare al Chelsea, campione in carica, ed uscire alla fase a gironi fu un momento molto difficile".