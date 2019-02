Il centrocampista del Chelsea Ross Barkley interviene in difesa di Maurizio Sarri: "Abbiamo l'ambizione di essere una delle squadre migliori al mondo, siamo uno dei club migliori al mondo - riporta Sky Sports UK - Lo stile di gioco che l'allenatore vuole adottare non è al punto giusto ora, arriverà con il tempo. Prova a migliorare ogni giocatore. Nella sua carriera, potete vedere a Napoli quanto ha fatto bene con i giocatori che aveva, quanto li ha migliorati. Potete vedere sul campo di allenamento le cose che migliora in ogni singolo. Abbiamo avuto alti e bassi nelle ultime settimane, ma siamo sicuri che supereremo il momento e otterremo successi".