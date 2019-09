Ross Barkley, centrocampista del Chelsea, parla dopo il rigore sbagliato contro il Valencia in Champions League e voluto tirare a tutti i costi, per il quale ha discusso con William e Jorginho: "Non l'ho calciato bene, ma tutti sbagliano i rigori. Mi sentivo sicuro. Se ci fosse stato un altro rigore durante la partita, lo avrei tirato ancora. Puoi sbagliare i rigori, non è la fine del mondo. Abbiamo altre cinque partite nella fase a gironi da vincere".



RIGORISTI - "Nello spogliatoio c'è un foglio che dice che devo tirare il rigore se sono in campo. Se non ci sono io è Jorginho".