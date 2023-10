Todd Boehly ha già speso più di un miliardo di sterline dal suo arrivo come proprietario del Chelsea, ma non è finita qui: secondo quanto riferito dal Sun, il patron dei Blues ha iniziato a trattare con diversi istituti finanziari per ricevere un nuovo prestito non inferiore ai 500 milioni di sterline (circa 576 milioni di euro) da reinvestire nel reclutamento di nuovi giocatori.