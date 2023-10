L'ultimo gol di Armando Broja con il Chelsea era poco meno di un anno fa. 360 giorni, per la precisione: il Chelsea aveva vinto 3-0 in scioltezza sul Wolverhampton, l'albanese era entrato negli ultimi minuti per chiudere la partita. Come ieri, quando a Craven Cottage ha messo il punto finale di Fulham-Chelsea; primo gol di Mudryk - in assoluto con la maglia blue - primo gol di Broja, tutto nel primo tempo e in due minuti: 2-0 finale e tutti a casa. Un gol casuale - il pallone gli sbatte addosso - per spazzare via il ricordo di quei 10 lunghi mesi di stop in seguito alla rottura del legamento crociato (ko in amichevole). Seconda vittoria consecutiva per Pochettino, che ora ha un nuovo attaccante sul quale puntare.



LA GESTIONE - Serviva un colpo di fortuna per ripartire, e un attacco un po' corto che ha convinto l'allenatore a mandarlo in campo dal primo minuto: Jackson squalificato, Nkunku infortunato; Pochettino si guarda intorno e indica Armando: "Sei pronto?". Lui annuisce. Sarà un nuovo inizio. Nessun allarme quando è uscito dopo più di un'ora: "Solo per precauzione - ha detto lo stesso attaccante nel post partita - Sono stato fuori per un po' e sarebbe stato difficile giocare tutti i 90 minuti". Nulla di grave, quindi. Solo grandi sorrisi al fischio finale, i giocatori del Chelsea sotto al settore ospiti e Colwill che indica Broja: "E' tornato, è tornato".



QUANDO LO VOLEVA IL MILAN - E' tornato, sì. A un anno di distanza da quando l'aveva cercato il Milan. Di questi tempi, nel 2022, i rossoneri erano alla ricerca di una punta e gli sforzi si stavano concentrando sul 2001 del Chelsea appena rientrata dal prestito al Southampton. I dirigenti - erano Maldini e Massara - hanno avuto qualche contatto con l'entourage del giocatore ma poi il brutto infortunio ha frenato tutto. Così il Milan ha fatto altre scelte e lì davanti si è sistemato, ma adesso l'albanese può essere l'arma in più di Pochettino, la prima alternativa a Jackson. Il Chelsea riscopre il suo attaccante, Broja è tornato.