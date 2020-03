Willian deciderà a fine stagione se rinnovare con il Chelsea o andare via dai Blues per intraprendere una nuova avventura. C'è solo un fattore determinante a cui il brasiliano non rinuncerà: giocare la Champions League il prossimo anno. A rivelarlo è il Daily Star, il numero 10 aspetterà la fine della stagione proprio per essere sicuro di non rinunciare alla competizione europea per eccellenza. Su di lui, oltre alla Juve, ci sono Arsenal e Tottenham.