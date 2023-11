Cambia il futuro di Andrey Santos. Il Chelsea, dopo averlo prelevato a gennaio dal Vasco da Gama (lasciandolo lì in prestito fino a giugno), aveva girato il 19enne brasiliano al Nottingham Forest, dove tuttavia non ha trovato spazio collezionando finora solo due presenze: per questo, riferisce il London Evening Standard, a gennaio i Blues interromperanno il prestito e Santos tornerà in Brasile per trovare continuità.