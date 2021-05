Emerson Palmieri, terzino del Chelsea, parla dopo la Champions alzata al cielo a Oporto: "E' una sensazione bellissima. Io avevo questo sogno, due anni fa abbiamo vinto l'Europa League e oggi abbiamo vinto la Champions. Non so neanche cosa dire, son troppo emozionato. Il primo pensiero? Alla mia famiglia. Quando sono arrivato a Palermo e non credevo mai di arrivare a questo livello. Dopo il primo anno a Palermo sono andato a Roma e lì mi sono sentito italiano vero. Ho imparato ad amare l'Italia. Devo ringraziarla perchè senza calcio italiano non sarei diventato l'Emerson Palmieri di adesso".