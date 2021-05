Thiago Silva, difensore del Chelsea, parla in tv dopo la Champions vinta: "Sono veramente contento oggi. L'anno scorso ho perso la finale, sensazione bruttissima, per questo sono andato a parlare con Ederson e Gabriel Jesus. Ma la vita è così, spero che loro possano arrivare a questo momento. Io ringrazio a dio, per tutti i momenti difficili che ho passato, e che ho vissuto anche oggi. Sono molto felice per questo trofeo, che tutti i grandi giocatori devono vincere. L'infortunio? Passato tante cose, non immaginavo di infortunarmi così. Ho preso la decisione di uscire, non potevo continuare a giocare in una partita di così alto livello".



Poi prende il microfono Jorginho e lo intervista: "Sono contento. Ho passato tante cose fratello, che ho passato in questo anno insieme a te. Sono molto contento, per me e per la squadra. Quest'anno è nostra. L'anno prossimo? Spero di rimanere qui"