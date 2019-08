Petr Cech, ex portiere di Chelsea e Arsenal, ora dirigente dei Blues, parla dal palco del Grimaldi Forum di Montecarlo: "La finale del 2012? E' la partita più importante della tua vita e speri solo che finisca 3-0 per la tua squadra. Ovviamente non è successo, ma è stata una sfida bellissima, con pressioni e aspettative. Avevo già perso una finale e non volevo farlo un'altra volta e per questo mi ero preparato al meglio. Serve fiducia e devi credere di potercela fare. Noi lavoriamo tutta la vita per questo e noi siamo stati fortunati. Il mio nuovo ruolo? Anche se la mia carriera da professionista è finita io andrò avanti con lo sport, per questo gioco anche a hockey, oltre a suonare la batteria".