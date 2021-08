Oltre la cessione ufficiale di Giroud e quella quasi fatta di Abraham, il Chelsea prosegue la sua rivoluzione in attacco. Secondo FootMercato infatti i blues sarebbero ad un passo dall'accordo con il Besiktas per la cessione di Michy Batshuayi. Il belga ha passato gli ultimi anni in prestito in giro per l'Europa e vorrebbe trasferirsi in una squadra che lo faccia sentire al centro del progetto per giocarsi le sue carte in vista del mondiale, con i turchi sono fiduciosi di chiudere la trattativa in tempi brevi.