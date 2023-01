Joao Felix al Chelsea. Pareva impossibile eppure il colpo dei londinesi si sta per concretizzare. Offerto all'Arsenal e al Manchester United e volenteroso di andarsene dalla squadra di Simeone, l'ex Benfica ha ottenuto il passaggio in Premier che voleva.



Lo riporta The Athletic secondo cui l'Atletico Madrid avrebbe detto sì e trovato l'accordo verbale con la squadra di Stamford Bridge. Il portoghese arriva in Premier in prestito per 11 milioni. L'ennesimo acuto di un mercato di gennaio per il Chelsea da sogno: sono infatti già arrivati Fofana dal Molde, Andrey Santos dal Vasco da Gama e Badiashile dal Monaco.