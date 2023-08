Il Chelsea ha comunicato i numeri di maglia per la stagione che è ormai alle porte. E a Lukaku non è stata riservata nessuna menzione. L'attaccante belga, in trattativa con la Juve, è assente dalla numerazione: non avrà dunque un numero ufficiale con i Blues, un segnale forte che conferma come Pochettino possa e voglia fare a meno di lui.