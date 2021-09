Trattato in passato dall'Inter e offerto ai nerazzurri nella trattativa per Romelu Lukaku, oggi Andreas Christensen è sempre più vicino al rinnovo con il Chelsea come da lui confermato in patria ad Ekstra Bladet: "So che se ne sta parlando molto in questo momento e non posso dire troppo a riguardo, ma penso che siamo a buon punto. Con il Chelsea ho vinto la Champions League e la Supercoppa, sono molto felice di essere qui e penso che sia il posto giusto dove stare in Inghilterra. Il mister Tuchel crede in me, mi ha fatto sentire importante quando è arrivato, mentre prima con Lampard vivevo un momento difficile. Ora le cose stanno andando per il verso giusto invece".