Secondo quanto riportato dal Sun, il Chelsea avrebbe iniziato i colloqui con l'agente di Robert Lewandowski a causa delle difficoltà ad ingaggiare Haaland. Dal canto suo il Bayern Monaco non ha intenzione di cedere il 32enne e sta lavorando per rinnovare il suo contratto in scadenza tra due anni. Nel caso in cui la trattativa con il Borussia Dortmund dovesse definitivamente saltare, i blues sarebbero pronti ad offrire 50 milioni di sterline per assicurarsi le prestazioni del polacco.