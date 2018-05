Antonio Conte è a un passo dall'addio al Chelsea: secondo quanto riporta Premium Sport, il tecnico italiano è atteso in queste ore a Londra per formalizzare il suo addio ai Blues. L'annuncio potrebbe arrivare già nelle prossime ore, anche se si discute ancora sulle modalità.



NODO CONTRATTO - Il nodo è la risoluzione del contratto: è infatti presente una doppia clausola valida sia per il club che per l'allenatore, con i Blues che vorrebbero una risoluzione consensuale mentre Conte non vuole rinunciare all'anno di contratto e punta quindi all'esonero. A deteriorare la storia con i londinesi sono stati i rapporti difficili con il presidente Roman Abramovich e i suoi consiglieri. Per la sua successione sono pronti Luis Enrique, Slavisa Jokanovic, manager del Fulham, e di Jody Morris, tecnico delle giovanili dei Blues.