Antonio Conte a un passo dall'esonero. Dopo l'allenamento di questa mattina a Cobham, il Chelsea ha sollevato l'ex tecnico della Juventus e il suo staff dall'incarico. A breve è attesa l'ufficialità dell'esonero. Parte dunque il conto alla rovescia per vedere Maurizio Sarri sulla panchina dei Blues.



16.45 NIENTE ALLENAMENTO - Il Chelsea ha fatto saltare la seduta di allenamento pomeridiana prevista per oggi. E' arrivata la comunicazione ad Antonio Conte che dunque non seguirà più il lavoro dei Blues. In questo momento, secondo Sky Sport, Conte sta firmando la documentazione per la cessazione del rapporto con il Chelsea.



15.45 SARRI IN ARRIVO - De Laurentiis e Abramovich stanno limando gli ultimi dettagli per l'arrivo di Sarri a Londra. Così ne ha parlato il legale del Napoli Mattia Grassani a Radio Kiss Kiss: "Tra oggi e domani si può chiudere per Sarri al Chelsea, potrebbe firmare, è in dirittura d'arrivo". Per un Conte pronto a lasciare Londra, c'è da segnalare l'arrivo a Cobham di Jorginho proprio in questi minuti. Il giocatore si sottoporrà a breve alle visite mediche di rito per diventare un nuovo rinforzo dei Blues. Aspettando l'arrivo di Sarri...